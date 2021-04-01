في عيد ميلاده.. عمرو زكي يختار لـ في الجول أقوى مدافع واجهه ومثله الأعلى وأجمل هدف

الخميس، 01 أبريل 2021 - 20:37

كتب : أحمد شاكر

عمرو زكي

يحتفل اليوم في الأول من أبريل عمرو زكي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ38.

مسيرة كبيرة لنجم منتخب مصر الذي توج بلقبي كأس أمم إفريقيا 2006 و2008 فمن هو أصعب مهاجم واجهه ومن هو مثله الأعلي وما هو أجمل هدف سجله؟ وهل هناك قرار ندم عليه؟

أسئلة أجاب عليها بلدوزر الكرة المصرية لـFilGoal.com.

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أقوى مدافع واجهه؟

وائل جمعة ومدحت عبد الهادي.

أقوى حارس لعبت ضده؟

عصام الحضري وعبد الواحد السيد.

أجمل هدف سجلته؟

بالتأكيد هدفي الثاني ضد ليفربول حينما كنت ألعب مع ويجان في الدوري الإنجليزي.

أغلى هدف سجلته في مسيرتك؟

هدفي مع منتخب مصر في شباك السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2006.

مثلك الأعلى؟

حسام حسن.

أفضل من لعبت بجواره؟

عماد متعب.

أفضل مدرب دربك؟

حسن شحاتة.

قرار ندمت عليه؟

لم أندم لكن اعتزالي بسبب الإصابة كان صعبا.

مسيرة حافلة لعمرو زكي بدأها في المنصورة ومنه انتقل لإنبي حيث توج معه بكأس مصر ومنه إلى الزمالك الذي فاز معه بذات اللقب أيضا.

وانتقل عمرو زكي إلى ويجان حيث تألق تحت قيادة مدربه آنذاك ستيف بروس وتنقل بعد ذلك إلى هال سيتي الإنجليزي والازيجسبور التركى والسالمية الكويتي والعهد اللبناني والرجاء المغربي قبل أن ينهي مسيرته مع المقاولون العرب في 2015.

وكان عمرو زكي أحد الأعمدة الرئيسية لمنتخب مصر في جيله الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة.

ويعد عمرو زكي هو ثامن الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بعدما سجل 32 هدفا مع الفراعنة.

عمرو زكي
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