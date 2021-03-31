طبيب المنتخب لـ في الجول: لا أتوقع إصابة مصطفى محمد بفيروس كورونا

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 16:41

كتب : أحمد الخولي

مصطفى محمد - جالاتا سراي

لا يرجح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إصابة مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي بفيروس كورونا.

وأعلن نادي جالاتاسراي التركي يوم الأربعاء إصابة اثنين من لاعبيه الدوليين بفيروس كورونا.

وقال أبو العلا في تصريحات لـFilGoal.com: "لا أعتقد أن مصطفى محمد أصيب بفيروس كورونا لأنه سافر إلى تركيا بعد مسحة سلبية".

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وأضاف "خضع مصطفى محمد لـ5 مسحات خلال تواجده مع منتخب مصر، وكلها كانت سلبية".

وتابع "المسحة الأخيرة التي خضع لها كانت يوم الأحد ثم سافر إلى تركيا يوم الثلاثاء، ولذلك لا أتوقع أن يكون اللاعب المصاب".

وأتم طبيب منتخب الفراعنة "سأتواصل مع مصطفى محمد للاطمئنان عليه".

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محمد أبو العلا طبيب المنتخب عاد بعد ذلك وكشف لـFilGoal.com وأكد أنه تواصل مع مصطفى محمد وأخبره أنه سليم تماما ولا يعاني من أي شيء.

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ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في صفوف جالاتاسراي، ووصل النجم المصري إلى تركيا يوم الثلاثاء عقب نهاية مهمته مع الفراعنة.

وأفاد النادي التركي في بيان: "بدأ أحد لاعبينا فترة العزل الصحي عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا مع منتخب بلاده".

وأضاف البيان "بعد الفحوصات التي خرجت نتيجتها صباح الأربعاء تم اكتشاف إصابة لاعب دولي آخر بالفيروس عقب عودته من بلاده".

ولم يذكر النادي اسم اللاعبين، فيما أفادت جريدة الصباح أن اللاعب الأول هو إيمري كيلينك لاعب منتخب تركيا.

وأفادت تقارير صحفية أخرى بأن اللاعب الآخر يلعب في الدفاع.

وشارك مصطفى محمد في لقاء كينيا بتصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة يوم الخميس الماضي، جلس على مقاعد البدلاء في مباراة جزر القمر يوم الإثنين.

تألق مصطفى محمد جذب الأنظار بعد فترة وجيزة رفقة جالاتاسراي إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفا في 8 مباريات.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحق لجالاتاسراي الحصول على خدماته بشكل نهائي حال دفع 4 ملايين يورو.

جالاتاسراي مصطفى محمد
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