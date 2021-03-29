مباشر كرة السلة – الزمالك ضد الأهلي.. استمرار محاولات إخراج الجماهير لبدء المباراة

الإثنين، 29 مارس 2021 - 18:04

كتب : FilGoal

كرة سلة الأهلي والزمالك - الصورة من الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة

يستضيف الزمالك نظيره الأهلي في الجولة 11 لدوري كرة السلة المصري.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 18 نقطة، ويليه الزمالك بنفس الرصيد من النقاط لكن الفريق السكندري يتفوق بالمواجهات المباشرة.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة..

---

-مراسل FilGoal.com: الأهلي أبلغ مراقب المباراة برفضه بداية اللقاء لوجود جماهير، وهو ما يتعارض مع لوائح اتحاد السلة.

-استمرار تواجد الجماهير بالمدرجات

-نزول لاعبي الزمالك والأهلي إجراء عمليات الإحماء

-محاولات من الأمن لإخراج الجماهير من المدرجات

-تأخر بداية المباراة بسبب تواجد جماهير في صالة الزمالك وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة

الزمالك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس في مايو المقبل 16 دقيقة | الدوري الإيطالي
السعودية تعلن عودة الجماهير للملاعب بشرط دخول الحاصلين على اللقاح 32 دقيقة | السعودية
أول تعليق من حكم مباراة صربيا والبرتغال بعد عدم احتساب هدف رونالدو 43 دقيقة | أوروبا
صلاح يتجاوز حسن الشاذلي.. ويواصل الزحف نحو رقم حسام حسن التاريخي 54 دقيقة | منتخب مصر
إبراهيموفيتش: لن أثبت أي شيء في الـ39 من عمري.. ألعب للمتعة ساعة | تصفيات كأس العالم
تقرير: كلويفرت يقترب من الرحيل عن أكاديمية برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
ديشامب ينفجر بعد سؤال عن بنزيمة: حتى هنا! ساعة | أوروبا
مباشر كرة السلة – الزمالك ضد الأهلي.. استمرار محاولات إخراج الجماهير لبدء المباراة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول 4 شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك