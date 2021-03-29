مباشر كرة السلة – الزمالك ضد الأهلي.. استمرار محاولات إخراج الجماهير لبدء المباراة

يستضيف الزمالك نظيره الأهلي في الجولة 11 لدوري كرة السلة المصري.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 18 نقطة، ويليه الزمالك بنفس الرصيد من النقاط لكن الفريق السكندري يتفوق بالمواجهات المباشرة.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة..

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-مراسل FilGoal.com: الأهلي أبلغ مراقب المباراة برفضه بداية اللقاء لوجود جماهير، وهو ما يتعارض مع لوائح اتحاد السلة.

-استمرار تواجد الجماهير بالمدرجات

-نزول لاعبي الزمالك والأهلي إجراء عمليات الإحماء

-محاولات من الأمن لإخراج الجماهير من المدرجات

-تأخر بداية المباراة بسبب تواجد جماهير في صالة الزمالك وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة