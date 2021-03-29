مباشر تصفيات إفريقيا – مصر (1) - (0) جزر القُمر.. النني بووووووم
الإثنين، 29 مارس 2021 - 17:18
كتب : FilGoal
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ق17: جووووووووووووووووووووووووول النني بوووم بتسديدة رائعة مقوسة من خارج منطقة الجزاء.
ق10: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن وسط استحواذ أكبر من المنتخب المصري على الكرة.
انطلاق المباراة.
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