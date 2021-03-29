المكسيك وهندوراس تكملان عقد المتأهلين لبطولة كرة القدم للرجال في الأولمبياد

اكتمل عقد المتأهلين لبطولة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بعد وصول المكسيك وهندوراس ممثلي أمريكا الشمالية في البطولة.

وتغلبت المكسيك على كندا بهدفين دون رد، بينما هزمت هندوراس منتخب أمريكا بنتيجة 2-1، في نصف نهائي بطولة أمريكا الشمالية المؤهلة للألعاب الأولمبية.

وستتنافس المكسيك وهندوراس على اللقب القاري بعد ضمان كليهما المشاركة في طوكيو 2020.

وبذلك تصبح المنتخبات الـ16 المشاركة في بطولة كرة القدم الأولمبية هي اليابان (المضيف) وأستراليا والسعودية وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا ونيوزيلاندا ومصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وهندوراس.

وستجري قرعة دور المجموعة لبطولة كرة القدم في 21 إبريل المقبل في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في سويسرا.

ولم يعلن فيفا بعد تصنيف المنتخبات في القرعة لكنه كشف في وقت سابق نظام احتساب النقاط.

وستتقسم المنتخبات الـ16 إلى 4 مستويات وفقا لنتائجها في آخر 5 دورات أولمبية، مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية، ما يعني حصول مصر على نقاط إضافية بعد تتويجها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 2019.

وتشترط القرعة عدم وقوع منتخبين من قارة واحدة في مجموعة واحدة، ما يعني أن كل مجموعة من المجموعات الأربع ستحتوي على منتخب أوروبي وآخر آسيوي.

وبذلك ستقع مصر مع فريق أوروبي وآخر آسيوي وثالث من أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو نيوزيلاندا.

وتنص القرعة على وجود اليابان في التصنيف الأول ومشاركتها في المجموعة الأولى باعتبارها مستضيف البطولة.

وتنطلق المنافسات في 22 يوليو المقبل وتنتهي في 7 أغسطس.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحمل البرازيل اللقب بعد تتويجها بالبطولة لأول مرة في التاريخ في 2016 على ملعبها.

وأكثر منتخبين توجا باللقب هما المجر وبريطانيا (3 ألقاب) مقابل لقبين للأرجنتين وروسيا وأوروجواي ولقب لكل من البرازيل وصربيا وبولندا وإسبانيا وألمانيا الشرقية ونيجيريا وفرنسا والتشيك وإيطاليا وبلجيكا والسويد والمكسيك وكندا والكاميرون.