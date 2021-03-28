فرج عامر لـ في الجول: تراجعنا عن إعارة حسام حسن لـ أهلي طرابلس بعد رفض أحمد سامي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تراجعه عن إتمام صفقة إعارة حسام حسن مهاجم الفريق، ومنتخب مصر، إلى أهلي طرابلس الليبي.

حسام حسن النادي : الأهلي الطرابلسي سموحة

وقال عامر لـ FilGoal.com: "بعد أن عرضنا الأمر على أحمد سامي مدرب الفريق، رفض إتمام الصفقة وبالتالي تراجعنا عنها".

وأكمل "القرار هنا فني بحت".

وشدد "صفقة إعارة محمد الترهوني لنفس الفريق مستمرة".

وكان عامر قد صرح لـ FilGoal.com في وقت سابق بموافقته على إعارة حسام حسن لأهلي طرابلس لمدة 4 أشهر.

وكشف عامر لـ FilGoal.com: "قيمة إعارة حسام حسن حتى نهاية الموسم مليون دولار".

وأوضح "كذلك أعرنا الظهير الليبي محمد الترهوني لنفس النادي مقابل 125 ألف دولار".

وأتم عامر عن صفقة إعارة حسام حسن: "نحن أول ناد في مصر ينجح في إعارة لاعب لمدة 4 أشهر فقط بهذا الرقم".

وكان إسماعيل الشتوي الرئيس الفخري للنادي الليبي قد زار سموحة اليوم الأحد لإتمام الصفقة.

ويحتل أهلي طرابلس صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الليبي بعد مرور 5 جولات على الدوري.

ولعب صاحب الـ 27 عاما 12 مباراة في الدوري هذا الموسم وسجل فيهم 8 أهداف.

ويلعب حسن لسموحة منذ عام 2016، حينما انتقل له من الداخلية.

وسجل المهاجم الدولي 48 هدفا في 151 ظهور بقميص سموحة.