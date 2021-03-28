فرج عامر لـ في الجول: تراجعنا عن إعارة حسام حسن لـ أهلي طرابلس بعد رفض أحمد سامي

الأحد، 28 مارس 2021 - 21:21

كتب : هاني العوضي

حسام حسن

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تراجعه عن إتمام صفقة إعارة حسام حسن مهاجم الفريق، ومنتخب مصر، إلى أهلي طرابلس الليبي.

حسام حسن

النادي : الأهلي الطرابلسي

سموحة

وقال عامر لـ FilGoal.com: "بعد أن عرضنا الأمر على أحمد سامي مدرب الفريق، رفض إتمام الصفقة وبالتالي تراجعنا عنها".

وأكمل "القرار هنا فني بحت".

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وشدد "صفقة إعارة محمد الترهوني لنفس الفريق مستمرة".

وكان عامر قد صرح لـ FilGoal.com في وقت سابق بموافقته على إعارة حسام حسن لأهلي طرابلس لمدة 4 أشهر.

وكشف عامر لـ FilGoal.com: "قيمة إعارة حسام حسن حتى نهاية الموسم مليون دولار".

وأوضح "كذلك أعرنا الظهير الليبي محمد الترهوني لنفس النادي مقابل 125 ألف دولار".

وأتم عامر عن صفقة إعارة حسام حسن: "نحن أول ناد في مصر ينجح في إعارة لاعب لمدة 4 أشهر فقط بهذا الرقم".

وكان إسماعيل الشتوي الرئيس الفخري للنادي الليبي قد زار سموحة اليوم الأحد لإتمام الصفقة.

ويحتل أهلي طرابلس صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الليبي بعد مرور 5 جولات على الدوري.

ولعب صاحب الـ 27 عاما 12 مباراة في الدوري هذا الموسم وسجل فيهم 8 أهداف.

ويلعب حسن لسموحة منذ عام 2016، حينما انتقل له من الداخلية.

وسجل المهاجم الدولي 48 هدفا في 151 ظهور بقميص سموحة.

حسام حسن سموحة أهلي طرابلس
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