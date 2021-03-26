كرة سلة – الزمالك يتصدر.. والأهلي يتقدم

عاد الزمالك لصدارة ترتيب دوري السوبر لكرة السلة المصرية مؤقتا بعد الفوز على طلائع الجيش، فيما تقدم الأهلي للمركز الرابع بعد الفوز على الجزيرة.

وفاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 72-64، ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري السوبر لكرة السلة.

في مباراة أخرى، فاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 73-60، فيما فاز سموحة على المصرية للاتصالات 69-67.

مباراة الزمالك شهدت غياب أوجوستي بوش المدرب الإسباني للفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأخيرا، يلعب الاتحاد السكندري مع سبورتنج حاليا في قمة الجولة والمباراة الختامية فيها.

نتائجة الجولة العاشرة أعادت الزمالك لصدارة الترتيب، مستغلال تعثر الجزيرة أمام الأهلي.

وجاء ترتيب المسابقة حتى الآن كالتالي:

1-الزمالك: 18 نقطة.

2-الجزيرة: 18 نقطة.

3-الاتحاد السكندري: 16 نقطة. يلعب مع سبورتنج بعد قليل

4-الأهلي: 15 نقطة.

5-سبورتنج: 14 نقطة. يلعب مع الاتحاد السكندري بعد قليل.

6-سموحة: 14 نقطة.

7-المصرية للاتصالات. 11 نقطة.

8-طلائع الجيش: 11 نقطة.

وستكون مباريات الجولة الـ11 من المسابقة يوم الإثنين المقبل، إذ يلعب الزمالك مع الأهلي في دربي القاهرة وقمة الجولة.

وتعد تلك المرحلة ترتيبية بين الفرق الثمانية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية لتحديد البطل.