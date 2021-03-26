تصفيات إفريقيا – المغرب يتأهل رسميا.. وغينيا بيساو تنعش حظوظها

تأهل المغرب إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، مستفيدا من تعادل بوروندي أمام ضيفتها إفريقيا الوسطى بهدفين لكل طرف في ملعب الأمير لويس رواجاسوري ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

إفريقيا الوسطى تقدّمت بهدفين في الدقيقتين 40 و53 عن طريق لويس مافوتا.

ثم قلّصت بوروندي الفارق بهدفٍ أول سجله سعيدي نتيبازونكيزا في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 80 خطف كريستوف ندواروجيرا التعادل لـ بوروندي بهدفٍ ثالثٍ زاد المجموعة تعقيدا.

لترفع بوروندي رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثالث، وترفع إفريقيا الوسطى رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

وبالتالي ضمن المغرب تأهله لامتلاكه 10 نقاط، ومن خلفه تأتي موريتانيا بـ 5 نقاط.

ويحل المغرب ضيفا على موريتانيا مساء اليوم، والتعادل يكفيه لضمان الصدارة.

وستشهد المجموعة منافسة شرسة على المقعد الثاني في الجولة الأخيرة، إذ لا تزال منتخبات موريتانيا وبوروندي وإفريقيا الوسطى في الصورة حتى اللحظة.

وفي مباراة أخرى، أشعلت غينيا بيساو المجموعة التاسعة، بفوزها على مضيفتها إسواتيني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب مافوسو سبورتس سنتر، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

مارسيلو تقدّم لـ غينيا بيساو في الدقيقة 15، قبل أن يعادل فيليكس بادنهورست النتيجة سريعا لـ إسواتيني في الدقيقة 21.

لكن ألفا سيميدو أعاد الضيوف للمقدمة في الدقيقة 25 في ظهوره الدولي الأول، قبل أن يقتل بيليه اللقاء ويسجل الثالث لـ غينيا بيساو في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة مشاركة بيكيتي سيلفا لاعب الإسماعيلي السابق في صفوف غينيا بيساو.

لترفع غينيا بيساو رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثالث، ويتجمّد رصيد إسواتيني عند نقطة وحيدة بعد أن ودّعت المنافسات في وقتٍ سابق.

وبالتالي أبقت غينيا بيساو على حظوظها في التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا في المجموعة التي تتصدرها السنغال برصيد 12 نقطة، ومن خلفها تأتي الكونغو برازافيل بـ 7 نقاط.

وتستقبل الكونغو نظيرتها السنغال مساء اليوم، والفوز يصعد بها رسميًا إلى النهائيات.

أمّا إذا انتهت المباراة بالتعادل أو بفوز السنغال، فسيتأجل حسم ثاني بطاقات المجموعة إلى 30 مارس عندما تستقبل غينيا بيساو نظيرتها الكونغو.