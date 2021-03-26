حارس تشيلسي: ميسي يقتل الحراس والمدافعين.. لديه مهمة

الجمعة، 26 مارس 2021 - 12:53

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - سوسيداد - برشلونة

يرى الأرجنتيني ويلي كاباييرو حارس تشيلسي الإنجليزي الحالي أن مواطنه ليونيل ميسي "يقتل الحراس والمدافعين".

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وقال كاباييرو لموقع "90Min": "مواجهة ميسي تعاني معاناة".

وأضاف "ميسي يغتال حراس المرمى، يقتل المدافعين، والقتل يعني تسجيل أكبر كم من الأهداف المتاحة".

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وأتم "لا يهتم إذا كنت تعرفه، إذا كنت أرجنتيني أو صديق، سيتحدث معك لاحقا ويُحيِك وكل شيء، لكن طيلة الـ 90 دقيقة لديه مُهمة وهي تسجيل الأهداف".

الحارس البالغ 39 عاما لعب 5 مباريات دولية بقميص التانجو أهمها في كأس العالم 2018 رفقة ليونيل ميسي.

حارس إلتشي ومالاجا الإسباني سبق أن واجه ميسي في عديد اللقاءات بالدوري الإسباني قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي في 2014.

ليونيل ميسي برشلونة
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