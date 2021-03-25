استراحة تصفيات إفريقيا – مصر (1) - (0) كينيا.. تقدم الفراعنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وكينيا التي تقام في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل أو الفوز لضمان التأهل رسميا للبطولة التي ستقام في الكاميرون.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد.

ق41: هدف كيني؟ لا.. لمسة يد تلغي هدف سجله مسعود جمعة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

ق30: الونش كاد يسجل بالخطا في مرمى المنتخب المصري لكن رأسيته مرت لركلة ركنية تصدى لها الشناوي وحولها لركلة ركنية جديدة مرت دون خطورة.

ق25: الشناوي يتصدى لتسديدة قوية من أجايي أكومو.

ق18: مطالبات باحتساب ركلة جزاء لصالح تريزيجيه لكن الحكم احتسب ركلة ركنية للفراعنة.

ق18: الشناوي يتصدى لرمية تماس على مرتين أرسلها لاعب كينيا داخل منطقة الجزاء.

ق14: أولونجا كاد يدرك التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما سبق الونش لكن الكرة ذهبت خارج الملعب.

ق11: ركلة ركنية لكينيا ينفذها لاعبه بتسديدة مباشرة على المرمى حولها الشناوي لركلة ركنية من الناحية اليمنى.

ق8: تسديدة زاحفة من أولونجا ومحمد الشناوي يتصدى له بثبات.

ق2: جووووووووووووووول أفشة بوووووم يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.