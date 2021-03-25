مجموعة مصر – تاريخ جديد.. جٌزر القُمر إلى أمم إفريقيا لأول مرة

الخميس، 25 مارس 2021 - 17:02

كتب : أحمد العريان

لاعبو جُزر القُمر يحتفلون بهدف في مرمى كينيا

ما كان حُلما صعب المنال، بات حقيقة الآن. جُزر القٌمر تضع قدما في كأس الأمم الإفريقية 2021.

تأهلت جٌزر القُمر إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 لأول مرة في تاريخها بعد التعادل مع توجو.

وتعادلت جٌزر القُمر مع توجو بدون أهداف على ملعب " إكوني مالوزيني" في موروني عاصمة جٌزر القُمر.

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التعادل رفع رصيد جٌزر القُمر إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، ما يعني تأهلها إلى أمم إفريقيا رسميا وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.

ومع صافرة الحكم، انطلقت الاحتفالات في أرض الملعب والمدرجات، ابتهاجا بالإنجاز الكروي الأكبر في تاريخ جُزر القُمر.

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اتحاد جُزر القُمر تأسس عام 2003 وأصبحت عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2005.

16 عاما احتاجتهم الدولة العربية جُزر القُمر، لتكتب اسمها بين كبار القارة بالمشاركة في النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في الكاميرون بشهر يناير لعام 2022 بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

مصر ستواجه كينيا بعد قليل في نيروبي بالجولة الخامسة، قبل أن تسضتيف جُزر القُمر في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتحتاج مصر لنقطة واحدة لضمان التأهل الرسمي إلى البطولة، واللحاق بـ جٌزر القٌمر.

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