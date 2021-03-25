مباشر مجموعة مصر – جُزر القُمر (0)-(0) توجو.. بداية الشوط الثاني

الخميس، 25 مارس 2021 - 14:53

كتب : FilGoal

لاعبو جُزر القُمر يحتفلون بهدف في مرمى كينيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جُزر القُمر وتوجو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جُزر القُمر تحاول تحقيق الفوز للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخها

بداية المباراة

في إفريقيا جُزر القُمر توجو
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مباشر مجموعة مصر – جُزر القُمر (0)-(0) توجو.. بداية الشوط الثاني ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
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