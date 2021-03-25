مباشر مجموعة مصر – جُزر القُمر (0)-(0) توجو.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جُزر القُمر وتوجو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جُزر القُمر تحاول تحقيق الفوز للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخها

بداية المباراة