تصفيات إفريقيا - ماهر همام لـ في الجول: جهاز المنتخب جنى ثمار قوة المنافسة في الدوري

يرى ماهر همام نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري جنى ثمار قوة المنافسة في الدوري عندما اختار قائمة اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن الأسماء التي كانت تستحق الانضمام للمنتخب ومن المنتظر تألقه وما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في المباراتين.

وقال ماهر همام لـFilGoal.com: "الجهاز الفني جنى ثمار قوة بطولة الدوري في الموسم الحالي بعد أن اصبح لديه قاعدة كبيرة ممن اللاعبين المميزين الى جانب تألق المحترفين وهو ما يجعل مسالة الاختيارات بها مرونة شديدة".

وأضاف "لا أرى أحد من خارج هذه المجموعة تعرض للظلم رغم ما يقدمه خاصة إن المجموعة المختارة مميزة وهنا الفيصل هو المدير الفني".

وأكمل "الاختيارات بها عدالة ونزاهة وشفافية وشاهدنا الجهاز الفني يتابع كل المباريات المحلية".

وواصل "من المقبول غيرة كل لاعب على التواجد في المنتخب لكن احترام قرارات الجهاز الفني مسألة لا خلاف عليها ومن الوارد انضمام أي منهم وفقا لظروف الفترة القادمة".

وأتم تصريحاته "أتوقع تألق صلاح والمؤشرات تؤكد أن لديه حماس كبير ورغبة في بذل كل ما لديه مع المنتخب الوطني".

وعن التشكيل الأنسب للمنتخب في مواجهة كينيا اختار ماهر همام كل من:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد – محمد النني – أفشة.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.