وليد صلاح لـ في الجول: على موسيماني تطوير هجوم الأهلي.. وكهربا أمامه فرصه أخيرة

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 20:07

كتب : بسام أبو بكر

هدف كهربا مع الأهلي ضد سونيديب

يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر يجب أن يعمل خلال فترة التوقف الدولي الحالية على تطوير الهجوم.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

FilGoal.com توجه لنجوم الأهلي السابقين لمعرفة رأيهم في التحديات التي تواجه موسيماني والفريق الأحمر في الفترة المقبلة، ومن يستحق الحصول على فرصة أكبر.

وقال وليد لـFilGoal.com: "على موسيماني أن يهتم الفترة الحالية على تطوير الهجوم وتحسين إنهاء الفرص أمام المرمى مع لاعبين مثل حسين الشحات ومروان محسن وغيرهم".

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وأضاف "أتمنى أن يحصل ناصر ماهر على فرصة حقيقية للمشاركة والإعلان عن نفسه خصوصا أنه عائد للتو من الإصابة وهو لاعب من طراز خاص".

وأكمل "كهربا من وجهة نظري بما إنه تعرض للعقوبة المادية والإيقاف، فلابد من إكمال عقوبته بالكامل ومن ثم العودة للتدريبات الجماعية".

وأتم تصريحاته "ولكن هذه هي الفرصة الأخيرة لكهربا بعدما حصل على أكثر من فرصة في السابق".

ويسافر الأهلي إلى السودان يوم 31 مارس الجاري استعدادا لمواجهة المريخ في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي كهربا وليد صلاح الدين موسيماني
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