مدرب كينيا: منتخب مصر ضمن الأفضل في القارة.. ونسعى لتحقيق ما يحدث لأول مرة

لا يستبعد جاكوب "جوست" مولي المدير الفني لمنتخب كينيا تحقيق المفاجأة وإسقاط منتخب مصر في مواجهة الفريقين بتصفيات بطولة أمم إفريقيا يوم الخميس.

منتخب كينيا يستضيف الفراعنة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، قبل أن يواجه توجو خارج ملعبه في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

وقال مولي في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "نحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية لأن منتخب مصر أحد أفضل الفرق في القارة الإفريقية".

وأضاف "المنتخب المصري يملك مجموعة من اللاعبين الجيدين والموهوبين".

وأكمل "نعلم أن المنتخب الكيني لم يهزم نظيره المصري طوال التاريخ، ولكن هذه هي كرة القدم، من قال إنه لا يمكن أن يكون هناك شيء ما لأول مرة على الإطلاق؟".

ويحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق 5 نقاط عن منتخبي مصر وجزر القُمر المتصدرين، فيما تحل توجو في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتابع "ما زلنا في المنافسة على التأهل ولن نتهاون حتى المباراة الأخيرة. نحن نلعب على أرضنا ويجب أن نعطي 100٪ لضمان حصولنا على نتيجة جيدة".

قائمة كينيا لمباراتي التصفيات شهدت العديد من المفاجآت، أبرزها عدم استدعاء القائد فيكتور وانياما لاعب توتنام السابق ومونتريال الكندي الحالي.

وأوضح مولي "اخترنا اللاعبين بناء على مستواهم الحالي ونظرنا إلى أولئك الذين سيكونون مستعدين لمثل هذه المباراة الكبيرة".

وأتم "الباب لا يزال مفتوحًا أمام أي لاعب، لكننا سنضم فقط اللاعبين الذين يقدمون مستويات طيبة في الوقت الحالي".