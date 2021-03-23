الأولمبية: يحق للزمالك إجراء انتخاباته في أغسطس

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 13:38

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الزمالك يمكنه إجراء انتخاباته في أغسطس المقبل.

وقال حطب في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "سواء أقيمت الدورة الأولمبية أو لا، ستعقد الانتخابات الخاصة بالاتحادات بعد التواريخ المحددة للأولمبياد من 23 يوليو إلى 8 أغسطس".

وأوضح: "بالنسبة للأندية، استكمال 4 سنوات ميلادية للمجالس المنتخبة السارية مدتها، أما أي ناد تديره لجنة مؤقتة لأي سبب، القانون ينطبق عليه بأن تعقد الجمعية العمومية في الأربعة أشهر اللاحقين لنهاية السنة المالية، وتنعقد دون الربط بالسنوات الأربع السابقة. بالقانون، يحق للزمالك أن يعتمد ميزانيته في الأول من يوليو ويدعو لعمومية عادية لمناقشة الميزانية وبها أيضا بند الانتخابات".

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وشرح "وطبقا للائحة تجرى الانتخابات في المدة بين الدعوة للعمومية وانعقادها بين 15 إلى 30 أغسطس، وليس شرطا أن يستكمل المجلس 4 سنوات لأن أفراده تغيروا".

واستدرك "اتحاد الكرة عقد الجمعية العمومية، ولم تصل اللائحة حتى الآن، وسنراجعها فور وصولها ونتأكد من مطابقتها لمحضر الجمعية العمومية ثم نرسلها لوزارة الرياضة لنشرها".

وشدد "كل اتحاد رياضي حريص على إرسال لائحته طالما صاغها ليقدر على تنفيذها وتطبيقها، لكن صاحب الشأن هو الاتحاد المعني، وأظن أن عمومية اتحاد الكرة عقدت يوم 29 نوفمبر الماضي. ما أسمعه أن 134 ناديا هم قوام الجمعية العمومية، وننتظر المصادقة النهائية، وننتظر وصولها، إلا إذا جد جديد من الاتحادين الدولي أو المصري".

وأتم "بالنسبة لقضية رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، ضد اللجنة الأولمبية والتي تأجلت ليوم 4 أبريل، وتقرير المفوضين الذي أثار لغطا برفض قرار اللجنة الأولمبية بداعي عدم الاختصاص، فقد حضرنا أنفسنا بشكل جيد، لن أدخل في تفاصيل، الرد الخاص بنا جاهز وقوي ومنضبط جدا وسنرد على كل شيء بالقانون والمستندات، ونأمل أن نكون أصحاب الحق".

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