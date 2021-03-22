مباشر دوري الطائرة - الزمالك 0 (11) (18) 0 الأهلي.. الشوط الأول

الإثنين، 22 مارس 2021 - 17:55

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة ضد الزمالك

يستقبل الزمالك نظيره الأهلي في صالة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 11 لدوري كرة الطائرة بختام الدور الأول.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة

لمعرفة موقف الفريقين في جدول الترتيب انتقل إلى أسفل

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الزمالك 9-16 الأهلي

الزمالك 6-8 الأهلي

الزمالك 4-4 الأهلي

بداية المباراة

بداية المباراة في السادسة مساءً

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موقف الفريقين قبل المباراة:

*الزمالك يتصدر بـ 10 انتصارات من 10 مباريات، فيما يتواجد الأهلي بالمركز الثاني بـ 8 انتصارات من 9 مباريات خاضها.

*للأهلي مباراة مؤجلة مع الترسانة.

*الترتيب يُحتسَب بناءً على عدد المباريات التي فاز بها كل فريق، وفي حال التساوي على هذا الصعيد، يتم اللجوء إلى عدد النقاط والذي يساهم في تحديده عدد الأشواط التي يتم الفوز بها خلال المباريات.

الأهلي الزمالك
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