انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0 (23) (25) 3 الأهلي.. انتصار أحمر

الإثنين، 22 مارس 2021 - 17:55

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - الصورة من الموقع الرسمي للأهلي

يستقبل الزمالك نظيره الأهلي في صالة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 11 لدوري كرة الطائرة بختام الدور الأول.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة

لمعرفة موقف الفريقين في جدول الترتيب انتقل إلى أسفل

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فوز الأهلي 3-0

الزمالك 23-25 الأهلي

الزمالك 20-22 الأهلي

الزمالك 20-20 الأهلي

الزمالك 16-17 الأهلي

الزمالك 16-14 الأهلي

الزمالك 12-11 الأهلي

الزمالك 11-11 الأهلي

الزمالك 6-8 الأهلي

الزمالك 4-4 الأهلي

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني

الزمالك 18-25 الأهلي

الزمالك 9-16 الأهلي

الزمالك 4-8 الأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الزمالك 13-25 الأهلي

الزمالك 9-16 الأهلي

الزمالك 6-8 الأهلي

الزمالك 4-4 الأهلي

بداية المباراة

بداية المباراة في السادسة مساءً

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موقف الفريقين قبل المباراة:

*الزمالك يتصدر بـ 10 انتصارات من 10 مباريات، فيما يتواجد الأهلي بالمركز الثاني بـ 8 انتصارات من 9 مباريات خاضها.

*للأهلي مباراة مؤجلة مع الترسانة.

*الترتيب يُحتسَب بناءً على عدد المباريات التي فاز بها كل فريق، وفي حال التساوي على هذا الصعيد، يتم اللجوء إلى عدد النقاط والذي يساهم في تحديده عدد الأشواط التي يتم الفوز بها خلال المباريات.

الأهلي الزمالك
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