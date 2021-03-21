انتهت في إسبانيا - ريال سوسيداد (1) (6) برشلونة.. فوز ساحق

يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد في ملعب ريالي أرينا بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

....

نهاية المباراة

ق.89 جوووووووووووول ميسي يضيف السادس بعد عرضية جوردي ألبا

ق.85 خروج ديست وجريزمان ودخول ترينكاو وريكي بويج

ق.83 دخول موديبو سانيان بدلا من زوبيلديا، وجون باوتيستا بدلا من إيزك

ق.79 خروج ديمبيلي ودخول مارتن برايثوايت

ق.77 جوووووووووول رااااااائع من الشاب بارينتشيا بعد تبادل الكرة مع كارلوس فيرنانديز

ق.72 خروج مارتين زوبيمندي ودخول كارلوس فيرنانديز

ق.71 جووووووووول ديمبيلي يسجل هدفا شرعيا هذه المرة بعد مجهود فردي مميز

ق.67 خروج بوسكيتس ودخول أراوخو، وخروج بيدري ودخول إلايش موريبا

ق.66 ديمبيلي ينطلق ويسدد ويسجل بعد تمريرة ميسي لكن الحكم المساعد يرفع رايته معلنا عن تسلل

ق.61 دخول أندر بارينتشيا وعدنان يانوزاي بدلا من بورتو وأندوني جوروسابيل

ق.59 ديمبيلي يحاول التسجيل بدوره من زاوية ضيقة لكن ريميرو يمنع الخامس

ق.56 جوووووووول ميسي يضيف الرابع بعد انفراده بالمرمى على إثر تمريرة طولية رائعة من بوسكيتس

ق.53 جوووووووول ديست يسجل الثاني بعد عمل فردي جبار من جوردي ألبا صانع الهدف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 جوووووووول ديست يضيف الهدف الثاني لـ برشلونة من صناعة ليو ميسي

ق.38 تير شتيجن يتألق مجددا أمام تسديدة إيزاك الصاروخية الأرضية!

ق.37 جوووووووول جريزمان يفتتح التسجيل بعد عرضية ألبا وتسديدة ديمبيلي التي تصدى لها ريميرو ليجدها الفرنسي في مواجهة المرمى

ق.36 عرضية من ديست يحاول ريميرو إمساكها لكن ترتد من العارضة

ق.24 أخطر فرص ريال سوسيداد حتى اللحظة! إيزاك ينطلق ويخترق منطقة الجزاء ويسدد بقوة لكن تير شتيجن يتصدى

ق.11 تسديدة يمينية من ميسي لكنها تصل ضعيفة في منتصف المرمى إلى ريميرو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل