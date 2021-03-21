مباشر في إسبانيا - ريال سوسيداد (0) (4) برشلونة.. جووووووووول ميسي

الأحد، 21 مارس 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - سوسيداد - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد في ملعب ريالي أرينا بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

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ق.56 جوووووووول ميسي يضيف الرابع بعد انفراده بالمرمى على إثر تمريرة طولية رائعة من بوسكيتس

ق.53 جوووووووول ديست يسجل الثاني بعد عمل فردي جبار من جوردي ألبا صانع الهدف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 جوووووووول ديست يضيف الهدف الثاني لـ برشلونة من صناعة ليو ميسي

ق.38 تير شتيجن يتألق مجددا أمام تسديدة إيزاك الصاروخية الأرضية!

ق.37 جوووووووول جريزمان يفتتح التسجيل بعد عرضية ألبا وتسديدة ديمبيلي التي تصدى لها ريميرو ليجدها الفرنسي في مواجهة المرمى

ق.36 عرضية من ديست يحاول ريميرو إمساكها لكن ترتد من العارضة

ق.24 أخطر فرص ريال سوسيداد حتى اللحظة! إيزاك ينطلق ويخترق منطقة الجزاء ويسدد بقوة لكن تير شتيجن يتصدى

ق.11 تسديدة يمينية من ميسي لكنها تصل ضعيفة في منتصف المرمى إلى ريميرو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة ريال سوسيداد في إسبانيا الدوري الإسباني
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