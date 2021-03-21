مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (3)-(2) أرسنال.. جوووووول الثاني للمدفعجية

الأحد، 21 مارس 2021 - 17:18

كتب : FilGoal

جيسي لينجارد ضد أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
يوفنتوس يكرم رونالدو بقميص خاص بركلة جزاء وهدف.. مرموش يقود سانت باولي للعودة إلى الانتصارات ضد أوسنابروك جوندوجان: نتمنى العودة من فترة التوقف الدولي في أفضل حالة

ق 61: جووووووووول أرسنال يسجل الثاني عن طريق داوسن بالخطأ في مرماه

ق 47: لاكازيت يهدر الثاني والدفاع يبعد الكرة من على خط المرمى

ق 40: ساكا يهدر الثاني من انفراد وفابيانسكي يتألق

ق 38: جوووووووووووول لاكازيت يسجل الأول

ق 31: جووووووول سوتشيك والثالث

ق 17: جووووووووووول بويل والثاني

ق 15: جووووووووول لينجارد والأول

انطلاق المباراة

أرسنال وست هام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – تحديد موعد عودة معلول لـ مصر 8 دقيقة | الدوري المصري
مرموش: سعيد بالعودة للتسجيل.. وهدفي الثاني أُلغي بتسلل ضئيل 8 دقيقة | المحترفون
من صناعة أرتور.. بينفينتو يهزم يوفنتوس ويٌقرب اللقب لـ إنتر 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
ديشامب يعلق على إمكانية تولي زيدان تدريب فرنسا 29 دقيقة | أوروبا
بهدف عكسي ورائعة زياش.. تشيلسي يتخطى شيفيلد ويصل لنصف نهائي كأس الاتحاد 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (3)-(2) أرسنال.. جوووووول الثاني للمدفعجية ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس يكرم رونالدو بقميص خاص ساعة | الدوري الإيطالي
الزمالك: محترف الطائرة الكندي جاهز لمواجهة الأهلي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك