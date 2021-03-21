مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (3)-(2) أرسنال.. جوووووول الثاني للمدفعجية
الأحد، 21 مارس 2021 - 17:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.
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ق 61: جووووووووول أرسنال يسجل الثاني عن طريق داوسن بالخطأ في مرماه
ق 47: لاكازيت يهدر الثاني والدفاع يبعد الكرة من على خط المرمى
ق 40: ساكا يهدر الثاني من انفراد وفابيانسكي يتألق
ق 38: جوووووووووووول لاكازيت يسجل الأول
ق 31: جووووووول سوتشيك والثالث
ق 17: جووووووووووول بويل والثاني
ق 15: جووووووووول لينجارد والأول
انطلاق المباراة