مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (3)-(2) أرسنال.. جوووووول الثاني للمدفعجية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

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ق 61: جووووووووول أرسنال يسجل الثاني عن طريق داوسن بالخطأ في مرماه

ق 47: لاكازيت يهدر الثاني والدفاع يبعد الكرة من على خط المرمى

ق 40: ساكا يهدر الثاني من انفراد وفابيانسكي يتألق

ق 38: جوووووووووووول لاكازيت يسجل الأول

ق 31: جووووووول سوتشيك والثالث

ق 17: جووووووووووول بويل والثاني

ق 15: جووووووووول لينجارد والأول

انطلاق المباراة