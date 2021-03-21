خبر في الجول – الأهلي ينتظر عودة موسيماني للقاهرة لحسم مشاركة كهربا في التدريبات

الأحد، 21 مارس 2021 - 16:05

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي - كأس العالم للأندية

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي، عودة المدير الفني بيتسو موسيماني إلى القاهرة يوم الخميس، لحسم أمر مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق، في التدريبات مرة أخرى.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيبحث مع موسيماني سواء الالتزام بتنفيذ العقوبة على اللاعب حتى اليوم الأخير منها أو المشاركة قبل أيام من انتهائها.

وتنتهي عقوبة الأهلي الفنية على كهربا يوم 3 أبريل.

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وأوقف الأهلي كهربا شهرا وغرمه 200 ألف جنيه بعد أزمة مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق، وعلم FilGoal.com أن السبب رفض مصافحة اللاعب للأخير عقب لقاء الفريق ضد طلائع الجيش. (التفاصيل)

وانضم كهربا للأهلي مطلع عام 2020 قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

ولعب كهربا مع الأهلي 38 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 12 هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفاز مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وحصل أيضا على برونزية كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بيتسو موسيماني
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