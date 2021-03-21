مسحة طبية لمنتخب مصر قبل بدء المعسكر

أجرى أعضاء بعثة منتخب مصر، مسحة للكشف عن فيروس كورونا، فور تجمعهم بفندق الإقامة لمعسكر شهر مارس.

وخضع جميع أفراد البعثة للمسحة وتحاليل الدم، تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وتواجد كل اللاعبين المحليين الذين اختارهم حسام البدري المدير الفني للمنتخب، وكذلك مصطفى محمد نجم جالاتا سراي، فيما ينضم بقية المحترفين مع موعد بدء الأجندة الدولية غدا الإثنين.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

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