مسحة طبية للمنتخب قبل بدء المعسكر الأحد، 21 مارس 2021 - 12:02 كتب : FilGoal حسام البدري مصر منتخب مصر كينيا جزر القمر نرشح لكم أخر الأخبار مران الزمالك – غياب أسامة نبيه بسبب نزلة برد.. وتدريبات خاصة لـ حفني 8 دقيقة | مصر تقرير يرصد: كيف ساءت أحوال توتنام.. مثلث مكون من اللاعبين ومورينيو ودانييل ليفي 9 دقيقة | تقرير في الجول فادي فريد: أتمنى العودة لـ الأهلي.. لكن لا أمانع الانتقال لـ الزمالك 17 دقيقة | مصر مسحة طبية للمنتخب قبل بدء المعسكر 22 دقيقة | منتخب مصر بيرلو يتحدث عن استمرار رونالدو مع يوفنتوس 27 دقيقة | الدوري الإيطالي توخيل: تشيلسي يتمثل في عقلية وسلوك لاعبيه 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي تايمز: مورينيو يواجه معركة وانقسام في غرفة الملابس للحفاظ على منصبه ساعة | الدوري الإنجليزي تايمز: فاينالدوم وافق مبدئيا على الانضمام إلى برشلونة بنهاية عقده ساعة | ميركاتو التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. إيهاب جلال يقود الإسماعيلي تقرير يرصد: كيف ساءت أحوال توتنام.. مثلث مكون من اللاعبين ومورينيو ودانييل ليفي عضو تنفيذية الزمالك: وزير الرياضة لا يأخذ قراراتنا ولم نخسر "فنيا" مع باتشيكو.. وكارتيرون لم يهرب تايمز: فاينالدوم وافق مبدئيا على الانضمام إلى برشلونة بنهاية عقده مسحة طبية للمنتخب قبل بدء المعسكر الأكثر مشاهدة 1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 3 برايتون 0 نيوكاسل يونايتد انتهت الدوري الإسباني 1 سيلتا فيجو 3 ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني 1 ريال بلد الوليد 1 إشبيلية انتهت الدوري الإسباني 1 أتليتك بلباو 1 إيبار انتهت الدوري الإسباني 0 ويسكا 0 أوساسونا انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام يونايتد - أرسنال لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - توتنام هوتسبر لم تبدأ 21:30 الدوري الإسباني - ريال سوسيداد - برشلونة لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - ديبورتيفو ألافيس لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - بينفينتو لم تبدأ 16:00 قد ينال إعجابك