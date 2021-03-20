مباشر في إسبانيا - سيلتا فيجو (0) (1) ريال مدريد.. جووووووووول بنزيمة

السبت، 20 مارس 2021 - 17:10

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد - سيلتا فيجو

يحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

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ق.22 بطاقة صفراء لـ فينيسيوس جونيور بعد تدخل على ريناتو تابيا

ق.20 جووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة كروس

ق.9 تسديدة من بنزيمة على الطائر تصطدم بـ هوجو مايو وتخرج إلى ركنية

ق.5 خطأ من الحارس فيار والكرة تصل لـ فينيسيوس الذي يمرر لـ بنزيمة لكن الأخير يسدد في جسد المدافع

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سيلتا فيجو ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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