انتهت في إسبانيا - سيلتا فيجو (1) (3) ريال مدريد.. نهاية مثيرة

السبت، 20 مارس 2021 - 17:10

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية للمباراة لحظة بلحظة يمكنك متابعتها من هـــنـــا

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نهاية المباراة

ق.+94 جووووووووول أسينسيو يطلق رصاصة الرحمة بهدف بعد عرضية بنزيمة

ق.+91 فينسيوس يتلقى عرضية من فالفيردي ويسدد لكن كرته بصطدم وتخرج ركنية

ق.90 تدخل حاسم من ناتشو ثم كاسيميرو أمام فاكوندو فيريرا في اللحظة الأخيرة بمواجهة المرمى

ق.83 أسباس يصيب القائم من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق.79 بنزيمة ينفذ ركلة حرة بشكل سيئ أعلى العارضة

ق.78 خطأ قاتل من أروخو وبنزيمة يفتك الكرة ويسدد من داخل منطقة الجزاء لكن إيفان فيار يتصدى هذه المرة

ق.71 دخول سولاري بدلا من نوليتو

ق.71 خروج كروس ودخول أسينسيو

ق.66 انطلاقة رائعة من فينيسيوس لكن عرضيته غير الدقيقة يبعدها الدفاع

ق.62 تسديدة قوية من أسباس من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها كورتوا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 جووووووووووول سانتي مينا يقلص الفارق لـ سيلتا برأسية بعد ركلة حرة نفذها دينيس سواريز

ق.33 عرضية من آرون مارتين يقابلها برايس مينديز برأسية يمسكها كورتوا بثبات

ق.31 ساني مينا يهدر فرصة تقليص الفارق سريعا بعد عرضية أسباس التي حاول إنهائها بكعبه

ق.30 جوووووووول بنزيمة يسجل الثاني بعد افتكاك كروس للكرة من الدفاع الجاليثي

ق.27 عرضية من بنزيمة يقابلها فينيسيوس بصدرها أعلى العارضة بغرابة

ق.22 بطاقة صفراء لـ فينيسيوس جونيور بعد تدخل على ريناتو تابيا

ق.20 جووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة كروس

ق.9 تسديدة من بنزيمة على الطائر تصطدم بـ هوجو مايو وتخرج إلى ركنية

ق.5 خطأ من الحارس فيار والكرة تصل لـ فينيسيوس الذي يمرر لـ بنزيمة لكن الأخير يسدد في جسد المدافع

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سيلتا فيجو ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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