بطاقة حمراء لـ حجازي أمام الرائد ويغيب عن الكلاسيكو

السبت، 20 مارس 2021 - 16:30

كتب : FilGoal

حجازي - اتحاد جدة

تعرض أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي للطرد في مواجهة الرائد ضمن مواجهات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المدافع الدولي عرقل مهاجم الرائد أثناء انفراده، فأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة في الدقيقة 37.

أخبار متعلقة
شوقي غريب: سنخاطب ليفربول لضم صلاح للأولمبياد في هذا التوقيت.. وموقف الشناوي وحجازي حجازي يسجل في وداع اتحاد جدة لكأس الملك حجازي ينقذ اتحاد جدة ويقوده لفوز ثمين على الوحدة.. وأزارو يهز شباك النصر خبر في الجول – صعوبة في لحاق حجازي بمعسكر منتخب مصر.. ومحاولات لضمه

وخاض حجازي 22 مباراة منذ انضمامه لصفوف اتحاد جدة السعودي، تحصل خلالها على 4 بطاقات صفراء وسجل هدفين.

وسيغيب حجازي عن مواجهة كلاسيكو الكرة السعودية أمام الهلال في الجولة المقبلة.

وسينضم حجازي بعد المباراة إلى معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القُمر في الجولتي الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

ويعد ذلك الطرد السادس في مسيرة أحمد حجازي، إذ أشهرت في وجهه البطاقة الحمراء مرتين مع الإسماعيلي ومثلهما مع وست بروميتش ألبيون، وبطاقة حمراء مباشرة بقميص بيروجيا الإيطالي في الدرجة الثانية.

أحمد حجازي الدوري السعودي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى للخروج من عنق الزجاجة ساعة | مصر
مران الزمالك - تأهيل لـ الونش وفتوح.. وتعليمات خاصة لجابر وعبد العزيز ساعة | مصر
الزمالك: إصابة الونش بسيطة ولن يحتاج لإجراء آشعة ساعة | مصر
رئيس الاتحاد الآسيوي لـ في الجول: كأس العرب فرصة لسطوع نجوم جديدة ساعة | الوطن العربي
مؤتمر عمر جابر: لقاء نامونجو فرصة لإراحة بعض الأساسيين ساعة | الكونفدرالية
مؤتمر أروابارينا: سأقوم بتدوير اللاعبين أمام نامونجو ساعة | الكونفدرالية
مؤتمر جوارديولا: نعلم أننا سنعاني أمام سان جيرمان.. الكل يعرف أسلحتهم ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس الاتحاد السوداني لـ في الجول: كأس العرب بالنسبة لنا كالمونديال ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك