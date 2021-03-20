مؤتمر كومان: لابورتا أخبرني بثقته بي.. وسنواجه فريق من الأفضل في الدوري

أوضح رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة أنه يحظى بثقة خوان لابورتا رئيس النادي الجديد، وكذلك شدد على خوض مواجهة ريال سوسيداد دون إراحة أحد لاعبيه.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "من المهم أن خوان لابورتا يرى العمل الذي أتممناه هذا الموسم، أخبرني إنه يثق فيّ، وهذا مهم، لكن هذا قد يتغير إذا لم تتحقق النتائج".

وأضاف "هذه ثالث مباراة أمامهم، هم فريق قوي ومن الأفضل في الدوري، يحبون اللعب وبناء الهجمات من الخلف والضغط على الخصم".

برشلونة تفوق في الدوري بنتيجة 2-1، وثم فاز بصعوبة بركلات الترجيح في كأس السوبر الإسباني بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1.

وأشاد بأداء الفريق الباسكي مواصلا: "خاضوا مباريات مثيرة بعدة طرق وستكون مباراة صعبة".

وواصل "لا اعتقد أن خوضهم نهائي كأس الملك سيؤثر عليهم، بعد المباراة سيكون هناك توقف دولي ولديهم وقت للتحضير للمباراة النهائية".

"نتوقع خوض مباراة أمام خصم عنيد".

وسيخوض سوسيداد نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2019-2020 أمام أتليتك بلباو، والتي تأجلت إقامتها أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا، لتقام في الثالث من أبريل المقبل.

وعن إمكانية إراحة ليونيل ميسي وفرينيكي دي يونج، أضاف "نعلم إنهم على بُعد بطاقة واحدة من الإيقاف، لكن لن أريح أحد، إذ كان خارج القائمة سيلعب أخرون".

وتابع "ميسي بإمكانه صناعة الفارق، لكن مباراة الغد مهمة، ولا أومن أن المباراة ستكون حاسمة".

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وأتم "نحن نطارد الصدارة، وكل مباراة لا نفوز بها تكلفنا الكثير، نريد إثبات أنفسنا وأننا على قدر المستوى، بالكرة أو دونها".

ويبتعد برشلونة بعد مرور 27 جولة عن أتليتكو مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط.