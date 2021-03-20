قائمة برشلونة - استمرار غياب بيكيه وروبيرتو وتواجد موريبا وماتيوس ضد سوسيداد

السبت، 20 مارس 2021 - 15:33

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة قائمته لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، والتي شهدت استمرار غياب المصابين وتواجد لاعبين شباب مثل إلياش موريبا وأرناو تيناس.

ويواجه برشلونة نظيره ريال سوسيداد يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

ويغيب كل من جيرارد بيكيه وسيرجي رويبرتو وموسى واجي وفيليبي كوتينيو وأنس وفاتي للإصابة.

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وشهدت القائمة تواجد كل من ميرالم بيانتش وريكي بويج وبيدري وترينكاو وماتيوس فيرنانديز وفرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وموريبا في وسط الملعب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – أرناو تيناس

الدفاع: سيرجينو ديست – رونالد أراوخو – كيلمنت لينجليه – خوردي ألبا – جونيرو فيربو – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – ميراليم بيانتش – ريكي بويج – بيدري – ترينكاو – ماتيوس فيرنانديز – فرينكي دي يونج – إلياش موريبا

الهجوم: أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي

في إسبانيا برشلونة
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