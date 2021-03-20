وكيله السابق: نيمار سيلعب مع ميسي لكن في برشلونة.. كان قريبا من العودة منذ عامين

السبت، 20 مارس 2021 - 15:08

كتب : FilGoal

نيمار - ميسي

قال أندري كوري وكيل الأعمال السابق للاعب نيمار نجم باريس سان جيرمان، إن اللاعب البرازيلي يرغب في العودة مرة أخرى إلى برشلونة بل وكان قريبا من العودة منذ عامين، وسيلعب مع ليونيل ميسي مجددا لكن في برشلونة.

وصرح كوري عبر صحيفة "إل ليتورال" الأرجنتينية: "تواجدت في برشلونة لمدة 10 أعوام، أعرف كل ركن في المدينة، سأكون سعيدا لرؤية نيمار في برشلونة".

وواصل "باب نيمار مفتوح أمام برشلونة، جماهيرهم يعرفون أنه ارتكب خطأ وحتى هو اعترف بذلك فيما بعد".

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وأكمل "منذ عامين، طلب مني نيمار بشكل رسمي أن يعود إلى برشلونة، حاولنا وكنا قريبين من ذلك، لكن بسبب التفاصيل لم يحدث الأمر".

واستطرد "لابورتا هو الوحيد القادر على إعادته مجددا، ميسي لن يرحل عن برشلونة، قرر أن تاريخه في برشلونة وأنا واضح في ذلك الأمر".

وأتم "نيمار سيلعب مجددا مع ميسي لكن في برشلونة".

وكان نيمار قريبا في الصيف قبل الماضي من العودة لبرشلونة قبل أن يرفض سان جيرمان كل العروض المقدمة لضمه.

وأعلن ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي قبل أن يتمسك النادي به وينتهي تعاقده مع البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.

نيمار انضم إلى سان جيرمان في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم، إذ بلغت قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه النادي الفرنسي 222 مليون يورو في صيف 2017 وينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

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