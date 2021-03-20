قائمة كينيا - أولونجا ومحترف زد على رأس 27 لاعبا للقاء مصر.. وغياب زميل أحمد حمدي ومهاجم طنطا

أعلن جاكوب مولي المدير الفني لمنتخب كينيا القائمة الأولية المستدعاة لمواجهة منتخبي مصر وتوجو في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

وتستضيف كينيا منتخب مصر في الخامس والعشرين من مارس، بينما تحل ضيفا على توجو في الجولة الأخيرة الـ 29 من الشهر ذاته.

وضمت القائمة 27 لاعبا على رأسهم المهاجم مايكل أولونجا لاعب الدحيل القطري، وصاحب هدف التعادل في لقاء الذهاب.

وتواجد أيضا كليف نياكيا لاعب وسط نادي زد الذي يلعب ضمن مجموعة القاهرة في الدوري الدرجة الثانية المصري.

ويغيب عن القائمة فيكتور وانياما لاعب توتنام السابق ومونتريال الكندي الحالي وزميل أحمد حمدي في الفريق عن قائمة المنتخب الكيني.

فيما شهدت القائمة أيضا غياب جون أفيري مهاجم طنطا.

ويتواجد في القائمة 7 لاعبين محترفين، 2 منهم فقط من القارة الأوروبية حيث الدوري السويدي، إذ غاب عدد كبير من محترفي المنتخب بسبب قيود السفر في ظل تفشي فيروس كورونا.

قائمة كينيا:

حراسة المرمى: إيان أوتينو (زيسكو يونايتد) – جيمس ساروني (أولينيزي ستارز) - جوزيف أوكوث (البنك التجاري)

الدفاع: جوزيف أوكومو (إلفسبورج السويدي) - إريك أوما (إيك السويدي) - جوش أونيانجو (سيمبا التنزاني) – جونستون أوماروا (وازيتو) – ناهاشون إليمبي (البنك التجاري) – هارون ماولي (أولينيزي ستارز) – دانييل ساكاري (كاريوبانجي شاركس) – باراكا بادي (البنك التجاري)

الوسط: أنتوني أكومو )كايزر تشيفز الجنوب إفريقي) – دوك أبويا (نكانا) – كليف نياكيا (زد المصري) – دونكان أوتينو (ليوباردز) – لورانس جوما )سوفاباكا) – كينيث موجانا (جورماهيا) – كيفين سيميو – دانسون شيتامبي (بانداري) – جيمس مازيمبي (كاريوبانجي شاركس) – دافيد أوينو (نابسا ستارز) – كيفين كيماني (وازيتو) – بونيفيس موشيري (توسكر) – عبدالله حسن (بانداري)

الهجوم: مايكل أولونجا (الدحيل القطري) – مسعود جوما (شبيبة القبائل الجزائري) – إريك كاباتيو (كاريوبانجي شاركس) – إلفيس رابيا (ليوباردز)

المنتخب الكيني فرض التعادل على المنتخب المصري في افتتاح الجولة الأولى من التصفيات بهدف لكل فريق.

ويحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق 5 نقاط عن منتخبي مصر وجزر القُمر المتصدرين، فيما تحل توجو في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.