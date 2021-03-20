قائمة كينيا - أولونجا ومحترف زد على رأس 27 لاعبا للقاء مصر.. وغياب زميل أحمد حمدي ومهاجم طنطا

السبت، 20 مارس 2021 - 12:20

كتب : FilGoal

منتخب كينيا

منتخب كينيا

أعلن جاكوب مولي المدير الفني لمنتخب كينيا القائمة الأولية المستدعاة لمواجهة منتخبي مصر وتوجو في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

وتستضيف كينيا منتخب مصر في الخامس والعشرين من مارس، بينما تحل ضيفا على توجو في الجولة الأخيرة الـ 29 من الشهر ذاته.

وضمت القائمة 27 لاعبا على رأسهم المهاجم مايكل أولونجا لاعب الدحيل القطري، وصاحب هدف التعادل في لقاء الذهاب.

أخبار متعلقة:
مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر قبل ساعات من انطلاقها.. إلغاء ودية كينيا الأخيرة استعدادا لمواجهة مصر بلا تغييرات.. منتخب مصر يعلن السداسي المحترف المنضم لمعسكر كينيا وجزر القمر منتخب كينيا يستعد لـ مصر بانتصار ودي جديد

وتواجد أيضا كليف نياكيا لاعب وسط نادي زد الذي يلعب ضمن مجموعة القاهرة في الدوري الدرجة الثانية المصري.

ويغيب عن القائمة فيكتور وانياما لاعب توتنام السابق ومونتريال الكندي الحالي وزميل أحمد حمدي في الفريق عن قائمة المنتخب الكيني.

فيما شهدت القائمة أيضا غياب جون أفيري مهاجم طنطا.

ويتواجد في القائمة 7 لاعبين محترفين، 2 منهم فقط من القارة الأوروبية حيث الدوري السويدي، إذ غاب عدد كبير من محترفي المنتخب بسبب قيود السفر في ظل تفشي فيروس كورونا.

May be an image of 1 person and text that says '2022 AFCON QUALIFIERS EGYPT &TOGO HARAMBEE STARS PROVISIONAL SQUAD GOALKEEPERS lan Otieno, James Saruni, Joseph Okoth DEFENDERS Hoqeiru Joseph Okumu, Eric Ouma, Joash Onyango, Johnstone Omurwa, Nahashon Alembi, Harun Mwale, Daniel Sakari, Baraka Badi MIDFIELDERS Anthony Akumu, Duke Abuya, Cliff Nyakeya, Duncan Otieno, Lawrence Juma, Kenneth Muguna, Kevin Simiyu, Danson Chetambe, James Mazembe, David Owino, Kevin Kimani, Boniface Muchiri, Abdalla Hassan FORWARDS Michael Olunga, Masud Juma, Erick Kapaito, Elvis Rupia www.footba kenya.org odi Bets'

قائمة كينيا:

حراسة المرمى: إيان أوتينو (زيسكو يونايتد) – جيمس ساروني (أولينيزي ستارز) - جوزيف أوكوث (البنك التجاري)

الدفاع: جوزيف أوكومو (إلفسبورج السويدي) - إريك أوما (إيك السويدي) - جوش أونيانجو (سيمبا التنزاني) – جونستون أوماروا (وازيتو) – ناهاشون إليمبي (البنك التجاري) – هارون ماولي (أولينيزي ستارز) – دانييل ساكاري (كاريوبانجي شاركس) – باراكا بادي (البنك التجاري)

الوسط: أنتوني أكومو )كايزر تشيفز الجنوب إفريقي) – دوك أبويا (نكانا) – كليف نياكيا (زد المصري) – دونكان أوتينو (ليوباردز) – لورانس جوما )سوفاباكا) – كينيث موجانا (جورماهيا) – كيفين سيميو – دانسون شيتامبي (بانداري) – جيمس مازيمبي (كاريوبانجي شاركس) – دافيد أوينو (نابسا ستارز) – كيفين كيماني (وازيتو) – بونيفيس موشيري (توسكر) – عبدالله حسن (بانداري)

الهجوم: مايكل أولونجا (الدحيل القطري) – مسعود جوما (شبيبة القبائل الجزائري) – إريك كاباتيو (كاريوبانجي شاركس) – إلفيس رابيا (ليوباردز)

المنتخب الكيني فرض التعادل على المنتخب المصري في افتتاح الجولة الأولى من التصفيات بهدف لكل فريق.

ويحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق 5 نقاط عن منتخبي مصر وجزر القُمر المتصدرين، فيما تحل توجو في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

قائمة كينيا مايكل أولونجا منتخب مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
بطولة شمال إفريقيا - منتخب الشباب يفوز على ليبيا بهدفين ويتصدر التصفيات مؤتمر حسام حسن: الشناوي كان منتهيا مع الأهلي ولعب معنا.. وهيثم حسن مصاب هاني: لم يعد هناك مواجهة سهلة في إفريقيا.. ولن يشاهد المصريون مستوى أقل من كأس العالم انتهت في تصفيات شمال إفريقيا للشباب - مصر (2)-(0) ليبيا تحت أنظار جهاز منتخب مصر.. تعادل الجزائر وتونس في افتتاح بطولة شمال إفريقيا منافس مصر – سيسيه: كنت لا أتمنى مواجهة الفراعنة.. وهناك لاعبون رفضوا الانضمام لنا تشكيل منتخب الشباب - حمد وأنس رشدي يقودان هجوم مصر أمام ليبيا.. وصلاح بديل الأعلى للإعلام يعلن مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية بسبب مواجهة مصر ضد أنجولا
أخر الأخبار
هاني أبو ريدة مدافعا عن الشناوي: مازال يقدم مسيرة غنية بالعطاء.. وأحد الأبناء المخلصين 5 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – السبكي: هذا هدف الزمالك المنطقي في كأس العالم للأندية 18 دقيقة | كرة يد
بطولة شمال إفريقيا - منتخب الشباب يفوز على ليبيا بهدفين ويتصدر التصفيات ساعة | منتخب مصر
كرة يد – الزمالك يفوز على لوس أنجلوس ويتأهل لدور المجموعات لـ كأس العالم للأندية ساعة | كرة يد
مباشر دوري الأمم - هولندا (0)-(1) ألمانيا.. مباراة متوازنة ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل دوري الأمم - ثلاثي دفاعي لهولندا.. وأديمي أساسي مع ألمانيا في الظهور الأول لتشافي وكلوب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بامبو سجل 5 أهداف.. المصري يكتسح القابوطي بـ 9 أهداف وديا 2 ساعة | الدوري المصري
هاري كين يدرس ممارسة رياضتين معا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 منظمة مكافحة المنشطات: تم التلاعب بعينة رمضان صبحي.. وهذه عقوبته إذا اعترف منذ البداية 2 ذا صن: إيقاف محمد صلاح عن القيادة 6 أشهر وغرامة مالية بسبب السرعة الزائدة 3 رقم يحدث لأول مرة في التاريخ حققه صلاح في قمة طرابزون وجالاتاسراي 4 انتهت الدوري التركي - طرابزون سبور (4)-(0) جالاتاسراي