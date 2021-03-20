مواعيد مباريات السبت 20 مارس 2021.. ريال مدريد يواجه سيلتا وإيفرتون ضد سيتي

السبت، 20 مارس 2021 - 10:41

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد - سيلتا فيجو

يواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو في الخامسة والربع مساء ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويحل اتحاد جدة السعودي الذي يلعب له أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ضيفا على الرائد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي في الثالثة والربع مساء.

ويستضيف بورنموث نظيره ساوثامبتون ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثانية والربع مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

أخبار متعلقة
قائمة ريال مدريد – غياب راموس.. وعودة كاسيميرو أمام سيلتا فيجو كلوب: إنها مواجهتي الأولى أمام ريال مدريد دون رونالدو عقد لموسم واحد.. خدعة الضرائب التي قد تعيد رونالدو إلى ريال مدريد

ويواجه إيفرتون ضيفه مانشستر سيتي في نفس الدور من الكأس في السابعة والنصف مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

لمعرفة بقية مواعيد اليوم السبت من هنا.

في إسبانيا ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: على سترلينج الرد في الملعب.. لا أتخذ قرارات لسعادة اللاعبين 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر إيهاب جلال: أتمنى أن يساعدنا الطقس أمام عزام 39 دقيقة | الكونفدرالية
تنس - إنجاز تاريخي.. أنس جابر أول عربية ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم ساعة | رياضات أخرى
رئيس الحكام في يويفا عن هدف مبابي: نص القانون يتعارض مع روحه ساعة | أوروبا
زد يتغلب على الأهلي ومصر للمقاصة بافتتاحية بطولة زد التحضيرية ساعة | مصر
مؤتمر سولشاير: هذا سبب استبعاد رونالدو ضد إيفرتون.. لا أفكر في ليفربول وأريد بقاء لينجارد ساعة | الدوري الإنجليزي
بيدري في مؤتمر تجديد عقده: برشلونة ساعدني في كل شيء.. ولابورتا: إنه يوم تاريخي 2 ساعة | الدوري الإسباني
إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري