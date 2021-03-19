انتهت في تركيا – جالاتا سراي (3) (4) تشايكور.. خسارة صادمة

الجمعة، 19 مارس 2021 - 17:38

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه في إيرزوروم سبور

يستضيف جالاتا سراي فريق تشايكور ريزه سبور في الجولة 31 للدوري التركي.

المباراة تشهد مشاركة مصطفى محمد منذ البداية.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة.

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نهاية المباراة

ق.+93 جوووول قاتل لـ تشايكور ريزه سبور في الوقت بدل الضائع بواسطة فيرناندو

ق.78 بطاقة حمراء لـ يدلين لاعب جالاتاسراي

ق.73 جوووووووووول مرياح يسجل التعادل لـ جالاتاسراي بالخطأ في مرماه

ق.71 خروج مصطفى محمد ودخول أردا توران

ق.54 جوووووول سكودا يسجل الثالث للضيوف من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 عرضية من يدلين ورأسية من مصطفى محمد تمر بجوار القائم

ق.41 جوووووول التعااادل للضيوف بواسطة بولدرين بعد خطأ دفاعي قاتل في التمرير من مارسيلو ساراتشي

ق.37 فالكاو ينفذ ركلة حرة بشكل رائع يتصدى لها الحارس بصعوبة

ق.31 جووووول إيمري أكبابا يسجل التقدم لـ جالاتاسراي بتسديدة صاروخية

ق.14 جووووووول التعادل لـ جالاتاسراي بواسطة الأمريكي يدلين

ق.2 الهدف الأول لـ تشايكور ريزه سبور بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق ساموديو

بداية المباراة

مصطفى محمد
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