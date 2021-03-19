تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد يجاور فالكاو في الهجوم الهجوم أمام ريزا سبور

الجمعة، 19 مارس 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام أنقرة جودجو

يقود مصطفى محمد هجوم جالاتا سراي بمشاركة راديمال فالكاو مجددا أمام ريزا سبور.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

راداميل فالكاو

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي
الدوري التركي

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة ريزا سبور، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري التركي.

تشكيل جالاتا سراي شهد تواجد مصطفى محمد كأساسي في الهجوم، وبجانب راديمال فالكاو للمباراة الثانية.

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وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: مارسيلو ساراتشي – ماركاو – نيكاديمو لوينداما – دياندري ييدلين.

الوسط: أوغينكارا إيتيبو.

أمامه: إيمري كلينيتش – جيدسون فيرنانديش – إيمري أكابابا.

الهجوم: مصطفى محمد – راديمال فالكاو.

الدوري التركي جالاتا سراي مصطفى محمد
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