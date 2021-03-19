جريميو يبدأ مفاوضات ضم دوجلاس كوستا

الجمعة، 19 مارس 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

دوجلاس كوستا - يوفنتوس - جنوى - الدوري الإيطالي

أوضح روميالدو جونيور رئيس نادي جريميو البرازيلي وجود مفاوضات لضم دوجلاس كوستا.

ويقضي كوستا الموسم الجاري معارا من يوفنتوس لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، ولن يحصل الفريق البافاري على عقد الجناح البرازيلي بشكل نهائي.

وقال روميالدو لراديو "Bandeirantes" :"نحاول فهم كيف نفعل ذلك، لدينا أشخاص يتحدثون مع وكيله".

ويأمل جريميو الحصول على خدمات اللاعب، لكن راتبه المرتفع هو ما يقف عائقا لإتمام الصفقة.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" إلا وجود مشكلة تواجه دوجلاس كوستا المحتمل للبرازيل، وهو أن سوق الانتقالات ينتهي في 23 مايو المقبل.

بينما ينتهي تعاقده مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم، فيما ينتهي موسمه مع يوفنتوس في 30 يونيو 2022.

ويفتح يوفنتوس الباب لبيع جناحه البالغ 30 عاما مقابل 10 ملايين يورو.

وخاض كوستا 30 مباراة خلال موسمين بقميص جريميو قبل أن ينتقل لصفوف شاختار دونتسك الأوكراني في 2009.

بايرن ميونيخ يوفنتوس دوجلاس كوستا جريميو
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