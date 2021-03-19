الجعفري حكما لمباراة الزمالك والمولودية.. صاحب أزمة النجم والمقاولون

الجمعة، 19 مارس 2021 - 14:53

كتب : FilGoal

نور الدين الجعفري

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة مولودية الجزائر والزمالك يوم 3 أبريل المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إلى المغربي نور الدين الجعفري.

ويعاون الجعفري مواطنيه يحيى التوالي وحمزة النصيري، فيما يتولى عادل زوراق مهمة الحكم الرابع، ويراقب المباراة الإيفواري ريني ويليامز.

وسبق للجعفري إدارة مباراة للزمالك كانت على أرض أهلي طرابلس الليبي بدوري أبطال إفريقيا 2017، وانتهت بالتعادل 0-0 تحت قيادة أوجوستو إناسيو.

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كما أدار فوز المصري على مونانا الجابوني 2-1 في الكونفدرالية 2018، وفوز الإسماعيلي على القطن الكاميروني 2-0 في أبطال إفريقيا 2018.

لكن المواجهة الأشهر مع الفرق المصرية تلك التي حدثت خلال مباراة النجم الساحلي والمقاولون العرب في كأس الكونفدرالية للموسم الحالي.

المباراة شهدت توديع ذئاب الجبل بهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل، أعقبها طرد أحمد الشيمي بعد بصقه على الحكم، لينال لاعب المقاولون عقوبة الإيقاف 6 مباريات مع إيقاف التنفيذ في 4، بالإضافة إلى غرامة مالية 5 آلاف دولار.

ولم يدر الجعفري أي مباراة في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي قبل صدام المولودية والزمالك.

وكان الجعفري حكما لنهائي كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو في ملعب ابن بطوطة عام 2017.

وليس أمام الزمالك أي خيار إلا الفوز على مولودية الجزائر للإبقاء على آماله في التأهل قائمة حتى الجولة الأخيرة التي سيحتاج فيها أيضا سقوط الفريق الجزائري أمام الترجي وفوزه على تونجيث في القاهرة.

ويمتلك الزمالك نقطتين بعد 4 جولات بتعادله أمام المولودية وتونجيث، وخسارته أمام الترجي مرتين.

الزمالك في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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