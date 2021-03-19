تحديد موعد وملعب مباراتي الزمالك أمام المولودية وتونجيث

الجمعة، 19 مارس 2021 - 14:17

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

أحمد فتوح يرسل عرضية مع الزمالك أمام المولودية

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد وملعب مباراتيه أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

الزمالك يحل ضيفا على المولودية في الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك أمام المولودية يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 يوليو.

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وستكون المباراة هي الأولى للزمالك بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بشهر مارس الجاري.

كما يلعب الزمالك أمام تونجيث السنغالي يوم السبت الموافق 10 أبريل على استاد القاهرة الدولي.

ومن المُنتظَر أن يستقبل الزمالك نظيره تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة بالأسبوع الثاني من شهر أبريل.

وليس أمام الزمالك أي خيار إلا الفوز على مولودية الجزائر للإبقاء على آماله في التأهل قائمة حتى الجولة الأخيرة التي سيحتاج فيها أيضا سقوط الفريق الجزائري أمام الترجي وفوزه على تونجيث في القاهرة.

ويمتلك الزمالك نقطتين بعد 4 جولات بتعادله أمام المولودية وتونجيث، وخسارته أمام الترجي مرتين.

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