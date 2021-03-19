عقد لموسم واحد.. خدعة الضرائب التي قد تعيد رونالدو إلى ريال مدريد

الجمعة، 19 مارس 2021 - 12:07

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ريال مدريد

انتشرت في الآونة الأخيرة تقارير تفيد بإمكانية عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في ظل عدم وضوح مستقبله بقميص يوفنتوس.

توني روكا المدير التنفيذي لـ "Himnus Football Lawyers" أوضح كيف يستعيد ريال مدريد خدمات البرتغالي: "رونالدو يتمتع بقانون خاصة للضراب في إيطاليا".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لم يذهب إلى إيطاليا بالصدفة، لأنها تتمتع بمعاملة ضريبية أفضل من البطولات الخمس الكبرى".

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ووفقا لروكا فأن رونالدو الذي يتقاضى 40 مليون يورو سنويا لحقوق الصور، يدفع 225 ألف يورو للضرائب في إيطاليا.

في المقابل فأن الوضع في إسبانيا مختلف تماما: "الـ 40 مليون يورو التي يتقاضها رونالدو مقابل حقوق الصور سنويا في إيطاليا، سيدفع مقابلها 100 ضعف في إسبانيا".

وواصل "هذا يعني أنه يدفع 225 ألف يورو في إيطاليا، وسيرتفع الرقم لـ 20 مليون يورو في إسبانيا، دون النظر راتبه".

وأوضح روكا كيف يمكن للبرتغالي تجنب دفع الرقم الضخم للضرائب الإسبانية، وهي بالتوقيع لمدة موسم واحد مع ريال مدريد.

وأكمل روكا "إذا وقع رونالدو لريال مدريد لموسم واحد، سيتم فرض الضرائب عليه باعتباره غير مقيم، ولن يدفع 20 مليون يورو مقابل حقوق الصور، وسيدفع فقط 19% من ضريبة الدخل الشخصية".

وتابع "في هذه الحالة، إذا عاد رونالدو للنادي الملكي ووقع على عقد لمدة عام، سيكون عليه أن يغادر إسبانيا قبل 30 يونيو 2022 حتى لا يتم اعتباره مقيما في البلاد وتتضاعف عليه الضريبة".

وشرح روكا "ريال مدريد قد يتأثر لأنه عندما يتفاوض مع اللاعب على راتب صافي، فأن عليه الاهتمام بضريبة الـ 30% من راتب اللاعب في 2022".

وأتم "في حالة كريستيانو، قد يدفع ضرائب من على راتبه في إسبانيا إلى جميع الدخل الذي يتحصل عليه في العالم والذي يشمل أيضا عائدات الصور".

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" قالت من أيام أن يوفنتوس قد يبيع نجمه البرتغالي مقابل 29 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

فيما تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عن إمكانية عودة الهداف التاريخي. (طالع التفاصيل)

كريستيانو رونالدو ريال مدريد يوفنتوس
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