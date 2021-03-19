إبراهيموفيتش: خطأ واحد واستقبلنا هدفا أمام يونايتد.. وعلينا محاولة الفوز بلقب الدوري الإيطالي

الجمعة، 19 مارس 2021 - 10:58

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

وصف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان توديع الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد بـ "الإحباط الكبير" وطالب بـ "المنافسة على لقب الدوري الإيطالي".

وودع ميلان الدوري الأوروبي بالخسارة 2-1 في مجموع المباراتين أمام الفريق الإنجليزي بفضل هدف بوجبا.

وقال إبراهيموفيتش عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "نشعر بإحباط كبير، لأننا قدمنا أداءً جيدا في المباراتين، ارتكبنا خطأ واحدا واستقبلنا هدفا".

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وأضاف "كان علينا صناعة فرص أكثر، ولا نستحق الخسارة لكن هذه كرة القدم، تتعلم من اللحظات السلبية وتنضج من خلالها، ننظر للأمام والموسم لم ينته بعد".

وأكمل "سنعود للدوري الإيطالي أقوى، ونتعلم من الأخطاء ونتحسن، أريد اللعب للفوز بشيء، نحن في المركز الثاني وعلينا المحاولة للفوز بلقب الدوري".

وواصل "إذا تأهلنا لدوري الأبطال سيكون أمرا رائعا، لكن الهدف هو تحقيق بطولة، لا أستطيع قول شيء عن الموسم المقبل، ما أعرفه أنني هنا في هذه اللحظة".

وأتم "الفريق يؤمن بما نقدمه تطورنا ذهنيا، هؤلاء اللاعبون لا يتقبلون الخسارة حتى في التدريب، وهذا شيء يشجعنا".

ويتخلف ميلان عن منافسه إنتر في صدارة الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط بعد مرور 27 جولة.

وودع ميلان كأس إيطاليا من ربع النهائي، وكذلك الدوري الأوروبي ليصبح الدوري المحلي البطولة الوحيدة المتبقية للروسونيري.

مانشستر يونايتد ميلان زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الأوروبي
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