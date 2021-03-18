استراحة الدوري الأوروبي - ميلان (0) (0) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 18 مارس 2021 - 21:48

كتب : FilGoal

ميلان - مانشستر يونايتد - سان سيرو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

المباراة تقام على ملعب سان سيرو بعدما انتهت مباراة الذهاب في أولد ترافورد بالتعادل 1-1.

ويحتاج ميلان للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لحصد بطاقة التأهل لربع النهائي.

فيما يتيح الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 الفرصة ليونايتد لخطف بطاقة التأهل.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 45: مرتدة سريعة من ميلان وعرضية من سايليمكريس إلى كرونيتش الذي سدد كرة بجوار القائم.

ق 40: تسديدة من خارج منطقة الجزاء من أليكسيس سايليميكرس يبعدها هندرسون لركنية.

ق 30: محاولات من كلا الفريقين غير مكتملة ينقصها اللمسة الأخيرة.

ق 20: تسديدة من ماركوس راشفورد ترتطم بمدافعي ميلان دون خطورة.

ق 15: تسديدة قوية من فرانك كيسي يتصدى لها دين هندرسون بثبات.

بداية اللقاء

ميلان مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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