استراحة الدوري الأوروبي - أرسنال (0) (1) أولمبياكوس.. سميث رو يمنع التعادل

الخميس، 18 مارس 2021 - 19:39

كتب : FilGoal

بيير إيميريك أوباميانج - أرسنال - أولمبياكوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ويبدأ محمد النني أساسيا بقميص أرسنال، فيما يغيب أحمد حسن كوكا عن صفوف الضيوف بسبب الإصابة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالفوز 3-1 للجنرز في اليونان.

أخبار متعلقة
برونو فيرنانديش.. "مارادونا نوفارا" تحسبا لرحيل فاسكيز.. تقرير: ريال مدريد يفكر في استعادة لاعب ليفانتي مؤتمر كارتيرون: عدت للزمالك لأبني المستقبل.. ولم أرحل بسبب المال تشكيل أرسنال – النني أساسي ضد أولمبياكوس.. وعودة أوباميانج

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

ق60: بيبي يسدد كرة قوية باتجاه المرمى لكنها تصطدم بسميث رو لتبتعد عن المرمى

ق57: خروج النني وداني سيبايوس ونزول توماس بارتي ومارتن أوديجارد

ق51: جووول أول يوسف العربي

ق49: أولمبياكوس يبدأ الشوط الثاني بقوة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24: أوباميانج يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تعلو العارضة

ق19: لينو يتألق ويتصدى لهدف محقق من يوسف العربي

ق18: نيكولاس بيبي يرواغ الحارس لكن سقراطس يبعد تسديدته عن المرمى الخالي من حارسه

ق15: سيطرة متبادلة بين الفريقين في وسط الملعب

بداية المباراة

محمد النني أحمد حسن كوكا الدوري الأوروبي أرسنال أولمبياكوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشكيل - كاستييخو يقود هجوم ميلان.. وراشفورد أساسي لـ مانشستر يونايتد 19 دقيقة | أوروبا
"عودة للمنزل".. دي روسي ينضم للطاقم الفني لـ منتخب إيطاليا 52 دقيقة | الدوري الإيطالي
شريف إكرامي لـ في الجول: كل الاحترام لقرارات الجهاز الفني للمنتخب.. اختاروا حراس أكفاء ساعة | منتخب مصر
مؤتمر عماد عبد العزيز عن وضع الزمالك وقت توليه وحاليا.. ألعاب الصالات وكواليس رحيل باتشيكو ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري الأوروبي - أرسنال (0) (1) أولمبياكوس.. سميث رو يمنع التعادل ساعة | أوروبا
برونو فيرنانديش.. "مارادونا نوفارا" 2 ساعة | تقرير في الجول
تشكيل أرسنال – النني أساسي ضد أولمبياكوس.. وعودة أوباميانج 2 ساعة | المحترفون
مؤتمر كارتيرون: عدت للزمالك لأبني المستقبل.. ولم أرحل بسبب المال 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك