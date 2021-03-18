قمصان: لم تشغلنا تصريحات مدرب فيتا كلوب.. مندهش من هجوم البعض على الشحات

الخميس، 18 مارس 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

حسين الشحات ضد بايرن ميونيخ

كشف سامي قمصان المدرب العام للأهلي أن فريقه كان في قمة التركيز خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأبدى اندهاشه من هجوم البعض على حسين الشحات.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال قمصان عبر برنامج كورة تريند: "عانى الفريق من سوء التوفيق في لقاء فيتا كلوب في القاهرة".

وكان الأهلي قد تعادل مع فيتا كلوب بهدفين لكل منهما قبل أن يفوز الأحمر في الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف دون مقابل.

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وشدد "تصريحات فلوران ابينيجي مدرب فيتا كلوب لم تشغل الجهاز الفني للأهلي خاصة أن هذه الأمور معتادة في افريقيا منذ سنوات طويلة".

وأشار إلى أن الدفع بمروان محسن في لقاء فيتا كلوب جاء بعد تألقه في الفترة الأخيرة وتركيزه في عدة مواجهات مهمة.

وأوضح "مندهش من هجوم البعض على حسين الشحات نجم الأهلي مع تراجع أداءه في بعض فترات اللقاء".

وأبدى قمصان استغرابه من أنباء رحيل اللاعب "هذا الكلام لا أساس له من الصحة كما أن التعاقد مع حسين الشحات كان مطلبا جماهيريا ومسألة تراجع أداءه في بعض الأوقات أمر يحدث لكل لاعبي العالم".

وعبر قمصان عن سعادته بانضمام والتر بواليا لمنتخب الكونغو الديمقراطية مؤكدا أن بواليا لاعب مميز ومهم للفريق.

واختتم تصريحاته " التعاقد مع بواليا جاء بعد متابعة قوية له وتقييم متواصل لمستوى اللاعب مع فريقه السابق الجونة وهناك إيمان كامل بقدرات اللاعب من جانب الجهاز الفني للأهلي".

الأهلي حسين الشحات
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