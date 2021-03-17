مباشر ليلة الأبطال - بايرن ميونيخ (1) (0) لاتسيو.. ليفا جوووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة بايرن ميونيخ ولاتسيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز في العاصمة الإيطالية روما 4-1 ليضع قدما في ربع النهائي قبل مواجهة أليانز أرينا.

الفوز أو التعادل وحتى الخسارة بفارق 3 أهداف يساوي تأهل بايرن ميونيخ لربع النهائي.

بينما يحتاج لاتسيو للفوز بفارق 4 أهداف من أجل خطف بطاقة التأهل.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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ق 33: جوووول ليفاندوفسكي يسجل الأول من ركلة جزاء على يمين بيبي رينا.

ق 31: ركلة جزاء يتحصل عليها ليون جوريتسكا بعد عرقلة موريتشي له داخل المنطقة أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

ق 13: ليروي ساني يتوغل إلى داخل منطقة جزاء لاتسيو من الجهة اليمنى ويسدد كرة تمر بمحاذاة القائم الأيمن لـ بيبي رينا.

ق 8: محاولة أولى من لاتسيو.. خواكين كوريا يسدد كرة أرضية بعيدة عن مرمى نوبل.

بداية اللقاء