مباشر ليلة الأبطال - بايرن ميونيخ (1) (0) لاتسيو.. ليفا جوووووول
الأربعاء، 17 مارس 2021 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة بايرن ميونيخ ولاتسيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وكان بايرن ميونيخ قد فاز في العاصمة الإيطالية روما 4-1 ليضع قدما في ربع النهائي قبل مواجهة أليانز أرينا.
الفوز أو التعادل وحتى الخسارة بفارق 3 أهداف يساوي تأهل بايرن ميونيخ لربع النهائي.
بينما يحتاج لاتسيو للفوز بفارق 4 أهداف من أجل خطف بطاقة التأهل.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــــــا.
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ق 33: جوووول ليفاندوفسكي يسجل الأول من ركلة جزاء على يمين بيبي رينا.
ق 31: ركلة جزاء يتحصل عليها ليون جوريتسكا بعد عرقلة موريتشي له داخل المنطقة أثناء تنفيذ ركلة ركنية.
ق 13: ليروي ساني يتوغل إلى داخل منطقة جزاء لاتسيو من الجهة اليمنى ويسدد كرة تمر بمحاذاة القائم الأيمن لـ بيبي رينا.
ق 8: محاولة أولى من لاتسيو.. خواكين كوريا يسدد كرة أرضية بعيدة عن مرمى نوبل.
بداية اللقاء