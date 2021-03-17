مباشر ليلة الأبطال - بايرن ميونيخ (1) (0) لاتسيو.. ليفا جوووووول

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 21:43

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ - لاتسيو - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة بايرن ميونيخ ولاتسيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز في العاصمة الإيطالية روما 4-1 ليضع قدما في ربع النهائي قبل مواجهة أليانز أرينا.

الفوز أو التعادل وحتى الخسارة بفارق 3 أهداف يساوي تأهل بايرن ميونيخ لربع النهائي.

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بينما يحتاج لاتسيو للفوز بفارق 4 أهداف من أجل خطف بطاقة التأهل.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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ق 33: جوووول ليفاندوفسكي يسجل الأول من ركلة جزاء على يمين بيبي رينا.

ق 31: ركلة جزاء يتحصل عليها ليون جوريتسكا بعد عرقلة موريتشي له داخل المنطقة أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

ق 13: ليروي ساني يتوغل إلى داخل منطقة جزاء لاتسيو من الجهة اليمنى ويسدد كرة تمر بمحاذاة القائم الأيمن لـ بيبي رينا.

ق 8: محاولة أولى من لاتسيو.. خواكين كوريا يسدد كرة أرضية بعيدة عن مرمى نوبل.

بداية اللقاء

لاتسيو بايرن ميونيخ #ليلة_الأبطال
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