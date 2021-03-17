مباشر ليلة الأبطال - تشيلسي (1)-(0) أتليتكو مدريد.. أوبلاك يمنع الثاني

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 21:27

كتب : FilGoal

ماتيو كوفاسيتش أمام جواو فيليكس في مباراة تشيلسي وأتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وأتليتكو مدريد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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ق. 48 حكيم زياش يستخلص الكرة بشكل رائع ويمرر بينية إلى تيمو فيرنر الذي ينفرد من الجهة اليمنى ويسدد، لكن أوبلاك تصدى لها.

تبديل مع بداية الشوط الثاني بدخول هيرموسو بدلا من لودي في صفوف أتليتكو مدريد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 تصويبة خطيرة من ماتيو كوفاسيتش مرت بجانب مرمى أوبلاك بقليل.

ق. 38 تصويبة من جواو فيليكس وتصدي من إدوارد ميندي.

ق. 33 جوووول أوول في اللقاء. انطلاقة من فيرنر على الجهة اليسرى وعرضية أرضية، قابلها حكيم زياش بتصويبة مباشرة بيمناه في مرمى أوبلاك.

ق. 25 كاراسكو يسقط داخل منطقة الجزاء بعد شد من أزبليكيويتا والحكمل ا يحتسب شيء.

ق. 21 تصويبة من ريس جيمس لكن فوق المرمى.

ق. 11 تصويبة من ماركوس ألونسو بجانب القائم.

بداية المباراة

ليلة الأبطال تشيلسي أتليتكو مدريد
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