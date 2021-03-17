بعد استقالة سالم.. الزمالك يعيين الدردير رئيسا لمنظومة النادي الإعلامية

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 20:37

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي

قررت اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك تعيين عمرو الدردير رئيسا للمنظومة الإعلامية بالنادي.

ويأتي تعيين عمرو الدردير، بعد استقالة عصام سالم من منصبه منذ أيام الذي شغله في الفترة المقبلة.

ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة عماد العزيز، الشكر لعصام سالم على ما بذله من جهد في الفترة الماضية.

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ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وخسر الزمالك، أمس الثلاثاء، من الترجي بهدف على ستاد القاهرة في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين، خلف الترجي المتصدر بـ 10 نقاط، ومولودية الجزائر بـ8 نقاط، بينما يقبع تونجيث في المركز الأخير بنقطة واحدة.

الزمالك
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