مدرب فيتا لـ في الجول: لم أهدد الأهلي في تصريحاتي السابقة.. قدمنا مباراة سيئة واستحقوا الفوز

قال فلورانت إيبينجي المدير الفني لفيتا كلوب الكونغولي إنه لم يهدد الأهلي في تصريحاته السابقة مؤكدا أنه تمت ترجمتها بشكل خاطئ.

وكان مدرب فيتا قال عقب التعادل مع الأهلي في لقاء الذهاب في القاهرة في الجولة الثالثة: " لعبنا ضد الأهلي في التاسعة مساء رغم أن مباريات الدوري المصري تُلعب بأقصى تقدير في السابعة والنصف كما تعمد الأهلي رش أرضية الملعب وهو يعلم جيدا أننا غير معتادين على اللعب على العشب الرطب وهم فقط من يمتلكون الأحذية المناسبة لذلك".

وأضاف "لهذا سنلعب ضد الأهلي في الثالثة عصرا ونأمل أن تكون درجة الحرارة مرتفعة بشدة يوم المباراة ليعلموا أن ما تعرضنا له في القاهرة كان غير جيد".

وعن تلك التصريحات تحدث المدرب الكونغولي لـFilGoal.com قائلا: "أعتقد أن تصريحات تُرجمت بشكل خاطئ، لم أهدد الأهلي كيف لي أن أهدده ونحن نلعب ضده دائما؟".

وواصل "ما قصدته أن الأهلي يستفيد من اللعب في المساء مثلما نحن نستفيد من اللعب نهارا، وأنت دائما تلعب على الميزة التي تجعلك تفوز في المباراة أو الأجواء التي تفضل اللعب فيها".

وأردف إيبينجي "الأهلي فاز علينا لأنه استعد جيدا للمباراة، أنا أحترمه كثيرا وتربطني علاقة جيدة بمدربه بيتسو موسيماني ونتحدث باستمرار عن كرة القدم وتحدثنا كثيرا قبل مباراتي الذهاب والإياب".

وعن انتصار الأهلي في الكونغو في الجولة الرابعة من البطولة بثلاثية دون رد علق مدرب فيتا كلوب "قدمنا مباراة سيئة والأهلي استحق الفوز".

وأردف "لقد كان الأهلي أفضل منا في الشوط الأول ونجحوا في إنهاء المباراة مبكرا، حاولنا العودة في النتيجة لكننا فشلنا".

وأتم "فرصة الصعود مازالت قائمة ومازال الطريق الطويل وجميع الحظوظ متساوية".

ويتصدر سيمبا المجموعة الأولى بعشرة نقاط يليه الأهلي بسبعة نقاط ثم فيتا كلوب بأربعة نقاط وأخيرا المريخ بنقطة وحيدة.