رأسية زازا تقود تورينو لـ "ريمونتا" غائبة منذ 938 مباراة في الدوري الإيطالي أمام ساسولو

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

سيموني زازا - تورينو - ساسولو - الدوري الإيطالي

قلب تورينو تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة على ساسولو في لقاء مؤجل من الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي,

مواجهة تأجلت من الشهر الماضي بسبب إصابة عددا من لاعبي تورينو بفيروس كورونا.

استطاع تورينو قلب تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز محققا "ريمونتا"، لأول مرة منذ 1983 عندما حقق الفوز على يوفنتوس في دربي تورينو.

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منذ ذلك الحين خاض تورينو 938 مباراة في الدوري الإيطالي، وحقق اليوم عودته الأولى منذ 38 عاما.

فوز أخرج تورينو من مثلث الهبوط بعدما ارتفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة عن كالياري، وله مباراة مؤجلة مع لاتسيو.

فيما توقف رصيد ساسولو عند 39 نقطة في المركز الثامن بفارق 11 نقطة عن المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

وصف المباراة

ساسولو تقدم في الدقيقة السادسة عن طريق دومينيكو بيراردي. كرة داخل منطقة الجزاء، استدار وسددها بيسراه في مرمى سيريجو.

وفي الدقيقة الـ27 أضاف بيراردي هدفا ثانيا. عرضية من جيريمي توليان، قابلها بيراردي بتصويبة مباشرة في المرمى، فشل سيريجو في منعها، لتدخل الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

هدف هو الـ100 لـ دومينيكو بيراردي في الدوريين الإيطالي للدرجة الأولى والرديف منذ ظهور صاحب الـ26 عاما.

وثنائية رفعت رصيد قائد النيروفيردي إلى 11 هدفا الموسم الحالي متساويا مع زميله فيرناندو كابوتو في صدارة ترتيب هدافي الفريق.

البديل سيموني زازا شارك في الدقيقة 72 وبعد 5 دقائق سجل هدف تورينو الأول.

وقبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي سجل رولاندو ماندراجورا هدف التعادل لتورينو من متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس.

ساسولو كان قريبا من تحقيق الفوز مجددا في الدقيقة الـ90، وسدد جريجوار ديفيريل كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن سيريجو تصدى لها بشكل رائع.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع أودع زازا برأسية عرضية الأرجنتيني كريستيان أنسالدي قائدا الفريق للفوز الأول في الموسم الحالي على ميدانه بالدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي ساسولو تورينو سيموني زازا
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