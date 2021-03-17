المصري لـ في الجول: البعض عرض إلغاء الدوري.. وهذا موقف المسحات

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 17:44

كتب : أيمن عيد

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كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري عما توصلت له الأندية في اجتماعها مع اتحاد الكرة.

وقال الخولي في تصريحات لـFilGoal.com: "بعض الأندية عرضت إلغاء الدوري، والاتحاد عرض موقف الدورى لاستكمال المسابقة التي ستكون مضغوطة بشكل كبير".

وأضاف "اتفقنا على أن الدوري لا بد من انتهائه قبل يوم 30 سبتمبر".

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واستمر "عرضت خلال الاجتماع أهمية اقتراحنا السابق في الموسم الماضي لإلغاء الدوري، حتى نبدأ الموسم الحالي بكل أريحية وبدون ضغوط ".

الخولي أتبع "النادي المصري عرض استكمال مسابقة الكأس بدون الدوليين، ولكن معظم الأندية طلبت وجود الدوليين في الدوري والكأس".

وعن المسحات، قال الخولي "أما بخصوص المسحات الطبية، تم الاتفاق بأن الأندية لها مطلق الحرية في إجراء التحليل سواء "رابيد تيست"، أو "PCR"، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية مع جدولة المستحقات المتأخرة".

اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع الأندية صباح اليوم الأربعاء، كشفوا في بيان رسمي عن توصلهم لاتفاق فيه مع الأندية على استمرار الدوري "مضغوطا" والتوصل لعقد اجتماع مع الشركة الراعية للأندية في وقت لاحق.

ويحتل النادي المصري حاليا المركز السابع برصيد 23 نقطة من 15 مباراة.

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