مباشر سيدات كرة اليد - الأهلي (18)-(13) الزمالك.. محاولات من الأمن لخروج الجماهير

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 15:42

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة يد سيدات

تستضيف صالة الشباب والرياضة بمدنية 6 أكتوبر المباراة النهائي لكأس مصر لسيدات كرة اليد بين الأهلي والزمالك.

ووصل الزمالك إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله على الوصافة النسخة الماضية أمام سبورتنج.

أما الأهلي البطل التاريخي للمسابقة فعاد مجددا للنهائي بعد فوزه على سبورتنج في نصف النهائي.

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محاولات من أمن صالة 6 أكتوبر خروج جماهير الزمالك التي حضرت بين شوطي المباراة وتأخر انطلاق الشوط الثاني 30 دقيقة حتى الآن

تأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب تواجد جماهيري من الزمالك وحوار مع أمن الملعب

نهاية الشوط الأول

ق30 الأهلي يتقدم 18-13

ق25 هدف جديد من الأهلي والتقدم 16-11

ق24 سهيلة تقلص الفارق وتقدم الأهلي مستمر 14-9

ق18 التونسية سندس حشانة توسع الفارق للأهلي 11-7

ق15 منتصف الشوط الأول والتقدم للأهلي 10-7

ق10 النتيجة تقدم الأهلي 7-5

ق2 دعاء حلمي تتقدم للأهلي 1-0

انطلاق المباراة

كرة يد سيدات الأهلي سيدات الزمالك كأس مصر
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