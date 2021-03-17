لا جازيتا: كيليني يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم الجاري

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 14:40

كتب : FilGoal

كيليني

يفكر جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس في الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

صاحب الـ36 عاما غاب عن معظم فترات موسم 2019-2020 بسبب إصابة قوية في الركبة عانى منها في الأسبوع الأول من الموسم، ويعاني من بعض الإصابات خلال الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب لم يصل بعد إلى تصور لعقده مع يوفنتوس، وبدأ في التفكير في الاعتزال بنهاية الموسم.

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وينوي يوفنتوس إضفاء بعض التغييرات على خط دفاعه، من خلال بيع مريح ديميرال، ولن يوقع مع مدافع جديد قبل رحيل التركي بجانب كيليني.

وانضم كيليني إلى يوفنتوس في صيف 2005 بمبلغ 7.7 مليون يورو قادما من فيورنتينا، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

كيليني لعب خلال الموسم الجاري في 16 مباراة بكل المسابقات كما صنع هدفا.

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